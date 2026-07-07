Su Rai Movie il film “Il matrimonio del mio migliore amico”

Su Rai Movie martedì 7 luglio 2026 alle ore 23.05 va in onda il film di P.J. Hogan dal titolo “Il matrimonio del mio migliore amico”, con Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz.

Il matrimonio del mio migliore amico – La trama

Julianne e Michael sono amici da sempre e hanno stretto un patto: se a 28 anni saranno ancora single si sposeranno.

Ma quando lui annuncia il matrimonio con la giovane Kimmy, Julianne capisce di essere innamorata di lui e decide di mandare all’aria le nozze.

Da qui prende il via una sofisticata guerra sentimentale fatta di equivoci, colpi bassi e dichiarazioni mancate.

Il cast

Nel cast Julia Roberts, Dermot Mulroney, Cameron Diaz, Rupert Everett, Philip Bosco, Carrie Preston, Rachel Griffiths.