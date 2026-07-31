Su Rai Premium il film “I profondi segreti della mia famiglia”

Su Rai Premium venerdì 31 luglio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Stefan Brogren dal titolo “I profondi segreti della mia famiglia”.
La trama del film I profondi segreti della mia famiglia
Katherine Hollingsworth è l’amministratrice delegata dell’impero cosmetico della sua famiglia ed è sposata con Chuck, suo compagno di liceo.
La loro bella famiglia è devastata dalla diagnosi di leucemia della loro giovane figlia Haley che può essere salvata grazie a un donatore di midollo osseo compatibile.
Joyce, la madre di Katherine e nonna di Haley, riesce a trovare un donatore, Libby, una giovane donna che preferisce rimanere nell’anonimato.
Vent’anni prima, quando Katherine ancora frequentava la scuola, era rimasta incinta ma la figlia che aspettava non era sopravvissuta al parto.
Quando sua madre le racconta del donatore compatibile che non vuole comparire, Katherine si insospettisce e inizia a indagare sulla misteriosa giovane donna che ha salvato la vita di sua figlia.
Il cast
Nel cast Alex Paxton-Beesley, Madelyn Keys, Sonja Smits, Nck Name, Gabriel Venneri, Zoe Sarantakis, Christian Paul.