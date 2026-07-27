Su Rai1 “Il giovane Montalbano” con “Capodanno”

Su Rai1 lunedì 27 luglio 2026 in prima serata l’episodio “Capodanno” della prima stagione della serie televisiva “Il giovane Montalbano”.

Michele Riondino veste i panni del giovane Salvo Montalbano.

La regia è di Gianluca Tavarelli.

L’episodio è tratto dai racconti di Andrea Camilleri “Capodanno” e “Meglio lo scuro”.

Il giovane Montalbano – Capodanno – Trama

Montalbano è a Vigata già da un po’ di tempo. Abita ancora in albergo, ed è qui che, proprio la notte di Capodanno, viene commesso un omicidio.

L’anno quindi comincia pieno di lavoro per il giovane commissario.

Per lui, al primo incarico di responsabilità, il commissariato è ormai diventato una famiglia: oltre a Carmine Fazio e a Catarella ormai lo seguono anche Gallo e Paternò, fedeli agenti. Inoltre, una bella amicizia è nata col giornalista Nicolò Zito.

Durante le indagini sull’omicidio avvenuto nell’albergo in cui provvisoriamente abita, Montalbano fa la conoscenza con Pasquale Cirrinciò, un giovane ladruncolo sorpreso a rubare in una casa sul mare a Marinella. Proprio la casa di cui Montalbano si è innamorato e in cui sogna di vivere. Per fortuna, i proprietari non la usano e quindi volentieri decidono di affittarla al giovane commissario.

Adelina, la madre di Pasquale, si offre di aiutare in casa, e Montalbano scopre con piacere che la donna è anche una cuoca sopraffina.

Mery è felice che Montalbano non abiti più in albergo, ma quando comincia a voler “personalizzare” la nuova casa, e prospetta l’ipotesi di andare a vivere con lui, Salvo si sente mancare l’aria. Anche se vuole molto bene a Mery, cerca di posticipare quel momento.

Il cast

Michele Riondino, Andrea Tidona, Adriano Chiaramida, Alessandra Mortelliti, Beniamino Marcone, Katia Greco, Fabrizio Pizzuto, Gioia Spaziani, Tony Palazzo, Rori Quattrocchi, Lucia Guizzardi, Alessandro Giuggioli, Franco Sciacca, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Giuseppe Santostefano, Clelia Piscitello, Ketty Di Porto, Carmelo Galati, Massimo De Rossi, Alessandra Costanzo.