Su Rai1 “TIM Summer Hits” – I cantanti

Terzo appuntamento con TIM Summer Hits in onda venerdì 24 luglio 2026 in prima serata su Rai1.

Conducono lo spettacolo Carlo Conti e Andrea Delogu.

Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popolo a Roma.

I cantanti

Ecco chi sono i cantanti di questa terza puntata di TIM Summer Hits:

Angelina Mango e Marco Mengoni, Annalisa, Arisa, Bambole Di Pezza, Clara e Sangiovanni, Clementino, Emis Killa, Emma e Fabri Fibra, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Malika Ayane, Marco Masini, Merk & Kremont, Michele Bravi, Mr.Rain, Nayt, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Sarah Toscano, Serena Brancale, Levante e Delia, The Kolors, Tommaso Paradiso.