Su Rai2 il film “Veleno in alta quota”

“Veleno in alta quota” è il titolo del film di Peter Sullivan in onda su Rai2 sabato 4 luglio 2026 in prima serata.

La trama del film Veleno in alta quota

Nora è un’assistente di volo e il suo aereo è appena decollato per Washington quando riceve una telefonata: un uomo ha preso in ostaggio sua figlia e suo marito ed è intenzionato a ucciderli, a meno che lei non accetti di eliminare un passeggero, testimone chiave in un processo.

La hostess finge di assecondarlo, ma cercherà anche un modo per sottrarsi al terribile ricatto.

Il cast

Nel cast Alicia S. Mason, Christopher Sky, Sophie Woods, Sam Schweikert, Ashley Brinkman, Joseph Nicholson, Jon Briddell.