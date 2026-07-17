Su Rai3 il film “La famiglia Leroy” – La trama

Su Rai3, per il ciclo “Voilà le cinéma”, venerdì 17 luglio 2026 in prima serata va in onda il film di Florent Bernard dal titolo “La famiglia Leroy”.

La trama del film La famiglia Leroy

Sandrine e Christophe sono una coppia in crisi.

Hanno due figli adolescenti.

Sandrine vorrebbe lasciare il marito e così gli comunica di voler divorziare.

Non è della stessa idea Christophe, che vorrebbe salvare il matrimonio.

Propone perciò alla famiglia un viaggio attraverso i luoghi che hanno segnato la loro storia…

Il cast

Nel cast Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Luis Rego, Lyes Salem, Lily Aubry, Hadrien Heaulmé, Louisa Baruk.

Il trailer