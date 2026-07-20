Su Rai5 “Ténor” – Trama e cast

Su Rai5 lunedì 20 luglio 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Claude Zidi Junior dal titolo “Ténor – La grande occasione”.

La trama del film Ténor – La grande occasione

Antoine è cresciuto con il fratello nella periferia di Parigi.

Il giovane studia contabilità senza grande entusiasmo e consegna sushi a domicilio.

La sua vocazione è però il rap, un campo nel quale sta cercando il successo.

Un giorno gli capita una consegna all’Opéra Garnier.

Madame Loyseau, insegnante di canto, si accorge che Antoine ha una voce straordinaria.

Il giovane scopre così il mondo della lirica.

Il cast

Nel cast, il vero rapper MB14, Michèle Laroque, Guillaume Duhesme, Samir Decazza, Marie Oppert.