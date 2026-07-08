TIM Battiti Live – Gli ospiti della seconda puntata

Su Canale 5, giovedì 9 luglio 2026 in prima serata, seconda puntata del festival musicale “TIM Battiti Live”.

Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.



Dal palco di Trani le grandi hit del momento.

Ad arricchire lo show, anche esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Manfredonia e Martina Franca.

Gli ospiti

Ecco chi sono gli ospiti della seconda puntata: Emma, J-Ax, Irama, Samurai Jay, The Kolors e Merk & Kremont, Serena Brancale, Delia e Levante, Francesco Gabbani, Gabry Ponte, Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo, Ermal Meta e TrigNO, Raf, Clara e Sangiovanni, Cristiano Malgioglio, Paola Iezzi, Sarah Toscano, Tim Kamrad, Gaia, Aiello, Michele Bravi.