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TIM Battiti Live – I cantanti – 30 luglio 2026 – Canale 5

Il 30 luglio su Canale 5 la quinta puntata di TIM Battiti Live 2026. Ecco chi sono i cantanti

Redazione
di Redazione
TIM Battiti Live

Su Canale 5, giovedì 30 luglio 2026 in prima serata, quinta puntata del festival musicale “TIM Battiti Live”.

Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
 
Dal palco di Trani le grandi hit del momento.
Ad arricchire lo show, anche esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Manfredonia e Alberobello.

I cantanti

Ecco chi sono i cantanti della quinta puntata di TIM Battiti Live 2026:
Irama, Samurai Jay, Marco Mengoni, Angelina Mango, Noemi, Sayf, Cristiano Malgioglio, J-Ax, Serena Brancale, Gabry Ponte, Clara e Sangiovanni, Baby K, Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo, Malika Ayane, Lorenzo Salvetti, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Rhove, Gemelli Diversi, Ludwig, Cioffi, Le Vibrazioni, Eddie Brock.

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