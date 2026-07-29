“TIM Battiti Live” – I cantanti della quinta puntata

Su Canale 5, giovedì 30 luglio 2026 in prima serata, quinta puntata del festival musicale “TIM Battiti Live”.

Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.



Dal palco di Trani le grandi hit del momento.

Ad arricchire lo show, anche esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Manfredonia e Alberobello.

I cantanti

Ecco chi sono i cantanti della quinta puntata di TIM Battiti Live 2026:

Irama, Samurai Jay, Marco Mengoni, Angelina Mango, Noemi, Sayf, Cristiano Malgioglio, J-Ax, Serena Brancale, Gabry Ponte, Clara e Sangiovanni, Baby K, Arisa, Fabio Rovazzi e Nino D’Angelo, Malika Ayane, Lorenzo Salvetti, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, Rhove, Gemelli Diversi, Ludwig, Cioffi, Le Vibrazioni, Eddie Brock.