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TIM Battiti Live – I cantanti della terza puntata – Canale 5

Il 16 luglio su Canale 5 la terza puntata di TIM Battiti Live 2026. Chi sono i cantanti

Redazione
di Redazione
TIM Battiti Live

Su Canale 5, giovedì 16 luglio 2026 in prima serata, terza puntata del festival musicale “TIM Battiti Live”.

Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
 
Dal palco di Trani le grandi hit del momento.
Ad arricchire lo show, anche esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Bari e Alberobello.

I cantanti

Ecco chi sono i cantanti della terza puntata di TIM Battiti Live: Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, Ernia, J-Ax, Patty Pravo, Anna, Gabry Ponte, Rocco Hunt, Orietta Berti, Serena Brancale e Delia, Clementino, Benji & Fede con Alex Britti, Sayf, Rosa Chemical, Alessio Bernabei, Nicolò Filippucci, Lorenzo Salvetti, Angie, Settembre.

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