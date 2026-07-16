TIM Battiti Live – I cantanti della terza puntata – Canale 5

Su Canale 5, giovedì 16 luglio 2026 in prima serata, terza puntata del festival musicale “TIM Battiti Live”.

Alla conduzione Ilary Blasi, affiancata da Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.



Dal palco di Trani le grandi hit del momento.

Ad arricchire lo show, anche esclusive performance on the road realizzate in alcune delle località più suggestive della Puglia: questa settimana Bari e Alberobello.

I cantanti

Ecco chi sono i cantanti della terza puntata di TIM Battiti Live: Marco Mengoni e Angelina Mango, Emma, Sal Da Vinci, Pinguini Tattici Nucleari, Ernia, J-Ax, Patty Pravo, Anna, Gabry Ponte, Rocco Hunt, Orietta Berti, Serena Brancale e Delia, Clementino, Benji & Fede con Alex Britti, Sayf, Rosa Chemical, Alessio Bernabei, Nicolò Filippucci, Lorenzo Salvetti, Angie, Settembre.