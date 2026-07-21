TIM Summer Hits, i cantanti della puntata del 21 luglio 2026

Secondo appuntamento con TIM Summer Hits in onda martedì 21 luglio 2026 in prima serata su Rai1.
Alla conduzione dello spettacolo Carlo Conti e Andrea Delogu.
Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popolo a Roma.
Ecco chi sono i cantanti di questa seconda puntata di TIM Summer Hits:
Achille Lauro; Alex Britti; Benji & Fede; Cristiano Malgioglio; Elettra Lamborghini; Emma; Ernia; Francesco Gabbani; J-Ax; LDA & Aka 7even; Negramaro; Nicolò Filippucci; Noemi; Paola Iezzi; Raf; Rkomi; Rocco Hunt; Sayf; Tormento; Tredici Pietro.