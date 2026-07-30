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TIM Summer Hits – I cantanti della quarta puntata – Rai1

Chi sono i cantanti della quarta puntata di TIM Summer Hits 2026

Redazione
di Redazione
TIM Summer Hits

Su Rai1, venerdì 31 luglio 2026 in prima serata, il quarto appuntamento con TIM Summer Hits.
Conducono lo spettacolo Carlo Conti e Andrea Delogu.

Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popolo a Roma.

I cantanti

Ecco chi sono i cantanti di questa quarta puntata di TIM Summer Hits:
Aiello, Angelica Bove, Baby K, Chiello, Eddie Brock, Ermal Meta, Frah Quintale, Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gaia, Gio Evan, Il Tre, Irama, Leo Gassmann, Levante, Lorenzo Salvetti, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Orietta Berti e Il Rosso, Paola Turci, Sal Da Vinci, Settembre, Trigno, Welo e Anna Tatangelo.

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