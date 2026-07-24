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TIM Summer Hits – I cantanti della terza puntata

Chi sono i cantanti della terza puntata di TIM Summer Hits 2026

Redazione
di Redazione
TIM Summer Hits

Terzo appuntamento con TIM Summer Hits in onda venerdì 24 luglio 2026 in prima serata su Rai1.
Conducono lo spettacolo Carlo Conti e Andrea Delogu.

Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popolo a Roma.

I cantanti

Ecco chi sono i cantanti di questa terza puntata di TIM Summer Hits:
Angelina Mango e Marco Mengoni, Annalisa, Arisa, Bambole Di Pezza, Clara e Sangiovanni, Clementino, Emis Killa, Emma e Fabri Fibra, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Malika Ayane, Marco Masini, Merk & Kremont, Michele Bravi, Mr.Rain, Nayt, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Sarah Toscano, Serena Brancale, Levante e Delia, The Kolors, Tommaso Paradiso.

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