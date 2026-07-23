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TIM Summer Hits – Rai Premium

Chi sono i cantanti della seconda puntata di TIM Summer Hits 2026

Redazione
di Redazione
TIM Summer Hits

Viene riproposto su Rai Premium, giovedì 23 luglio 2026 in prima serata, il secondo appuntamento di TIM Summer Hits

Alla conduzione dello spettacolo Carlo Conti e Andrea Delogu.
Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popolo a Roma.

Ecco chi sono i cantanti di questa seconda puntata di TIM Summer Hits:
Achille Lauro; Alex Britti; Benji & Fede; Cristiano Malgioglio; Elettra Lamborghini; Emma; Ernia; Francesco Gabbani; J-Ax; LDA & Aka 7even; Negramaro; Nicolò Filippucci; Noemi; Paola Iezzi; Raf; Rkomi; Rocco Hunt; Sayf; Tormento; Tredici Pietro.

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