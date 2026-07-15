Un oggi alla volta – Film su Rai2

“Un oggi alla volta” è il titolo del film di Nicola Conversa in onda mercoledì 15 luglio 2026 in prima serata su Rai2.
La trama del film Un oggi alla volta
Marco è un diciannovenne timido, distante dal mondo dei social, alle prese con la maturità e con le incertezze della sua età.
Aria, invece, vive ogni giorno con un’intensità speciale, consapevole di una sua fragilità che rende il tempo ancora più prezioso.
Il caso farà incrociare le loro vite, dando origine a un legame profondo.
Il cast
Nel cast Tommaso Cassissa, Ginevra Francesconi, Francesco Centorame, Katia Follesa, Marilù Pipitone, Edoardo Pagliai, Federica Pagliaroli, Cesare Bocci, Elisabetta De Palo.