“Chasing the Wind” – Canale 5 – La trama

“Chasing the Wind” è il titolo del film diretto da Engin Erden in onda lunedì 3 agosto 2026 in prima serata su Canale 5, con Hande Erçel e Barış Arduç.
La trama del film Chasing the Wind
Aslı Mansoy è una brillante manager di città chiamata a concludere un’importante operazione aziendale.
Per riuscirci dovrà convincere Ege Yazıcı, erede dell’azienda di famiglia e appassionato surfista, a cedere un terreno strategico situato sulla costa dell’Egeo.
L’incontro tra due personalità agli antipodi si trasforma ben presto in un confronto destinato a cambiare le loro vite.
Il cast
Nel cast Hande Erçel, Barış Arduç, Barış Aytaç, Gözde Mutluer, Deniz Balkanlı, Olimpia Ahenk, Tuğrul Tülek, Ahmet Saraçoğlu, Şebnem Sönmez.