Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – Rai Premium

Su Rai Premium sabato 1 agosto 2026 in prima serata vengono proposti i primi due episodi della serie tv “Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia“, con con Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata.
La serie, tratta dall’omonimo romanzo di Ilaria Tuti, è diretta da Carlo Carlei.
La trama dei due episodi
Episodio 1
Il Commissario Teresa Battaglia, accompagnata dall’Ispettore Capo Giacomo Parisi, arriva a Travenì per indagare sulla morte dell’ingegner Valent.
Poco dopo, sulla scena del crimine giunge anche l’Ispettore Massimo Marini, nuovo membro della squadra. Teresa non perde tempo e lo mette subito alla prova.
L’ispettore si incammina nel bosco e trova uno strano feticcio lasciato dal killer.
Dalla parte opposta del promontorio quattro bambini, Mathias, Diego, Oliver e Lucia, si incontrano all’Orrido, il loro posto segreto, ignari che qualcuno li stia spiando. Si tratta del fantasma che Lucia sostiene di vedere nel bosco?
Episodio 2
Lucia e Mathias escono di notte, determinati a trovare il fantasma. Nascosto fra gli alberi, il solito uomo misterioso li osserva.
L’indomani, Gaetano Brughi va da Teresa e le rivela che, nel punto dov’è stata trovata l’auto di Valent, era sepolto lo scheletro di un bambino.
Mentre Parisi e Marini cercano nuove piste, Teresa va dalla dottoressa Mura: i suoi vuoti di memoria sono sempre più frequenti.
Il cast
Nel cast Elena Sofia Ricci, Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, Lorenzo Mcgovern Zaini, Ruben Santiago Vecchi, Tosca Forestieri, Vittorio Garofalo, Mario Ermito, Massimo Rigo, Luigi Petrucci, Christian Burruano, Urs Remond, Leda Kreider, Maria Sole Mansutti, Riccardo Cicogna, Enea Barozzi, Lorenzo Acquaviva, Lorena Cacciatore, Arianna Mattioli, Emma Benini, Ettore Belmondo, Luca Filippi, Maria Cristina Moglia, Laura Mazzi, Paola Sambo.