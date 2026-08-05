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I cantanti del concerto “Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu” – Rai2 e Rai Radio2

Redazione
di Redazione
Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu

Radio2 Live – Il cielo è sempre più blu” è il concerto evento dedicato a Rino Gaetano, a 45 anni dalla sua scomparsa, in onda su Rai2 e Rai Radio2 mercoledì 5 agosto 2026 in prima serata.

Una grande festa, tenutasi a Cosenza, per ricordare il cantautore calabrese presente nel cuore del pubblico italiano attraverso le sue indimenticabili canzoni.

I cantanti

Ema Stokholma e Gino Castaldo hanno accolto sul palco numerosi artisti:
Noemi, Sarah Toscano, Michele Bravi, Le Vibrazioni, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Aiello, Francamente, Santamarea, Serena Autieri, Eugenio in Via Di Gioia, Senhit, Francis Alina Ascione, Alessandro Gaetano, Peppe Voltarelli.

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