Il giovane Montalbano – Ferito a morte – La trama e il cast

Ha per titolo “Ferito a morte” l’episodio della prima stagione della serie “Il giovane Montalbano” in onda su Rai1 lunedì 3 agosto 2026 in prima serata.

La regia è di Gianluca Tavarelli.

Michele Riondino veste i panni del giovane commissario Salvo Montalbano.

L’episodio è tratto dai racconti di Andrea Camilleri “Ferito a morte” e “Referendum popolare”.

Il giovane Montalbano – Ferito a morte – La trama

I mesi passano, e il giovane Montalbano si mostra sempre più sicuro nel reggere la famiglia del commissariato di Vigata.

Se Carmine Fazio è sul piede di partenza, vista la domanda di pensione fatta in seguito al malore capitatogli in servizio, da un po’ si è aggiunto alla squadra il vicecommissario Mimì Augello, che ha subito saputo conquistarsi l’amicizia del suo capo.

Il giovane commissario sembra essersi un po’ addolcito grazie a Livia, che sa stargli accanto senza fargli pesare il suo bisogno di autonomia e di libertà. Livia è molto intelligente, e le basta poco per intuire che il carattere duro e scontroso che spesso manifesta il suo amato Salvo ha radici lontane.

Quando il padre va a trovare Salvo nella casa nuova, il giovane Montalbano è alle prese con un caso molto complicato, l’omicidio di un usuraio che sembra però nascondere moventi più passionali.

Livia fa amicizia con il padre di Montalbano, ma ciò sembra non far piacere a Salvo. Livia allora riesce a farsi confidare il motivo per cui il commissario ce l’ha tanto con il padre.

Nel frattempo Carmine Fazio ha visto accettata la sua domanda di pensionamento. Il dispiacere di Montalbano di vedere andar via un collega e un amico così importante è mitigato dalla possibilità che il giovane e sveglio figlio di Carmine, Giuseppe, possa sostituire il padre nel commissariato di Vigata.

Il cast

Insieme a Michele Riondino, nel cast troviamo Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Tea Falco, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Fabrizio Pizzuto, Rocco Tommaso Cicarelli, Marylin Gallo, Giuseppe Antignati, Alessio Piazza, Maurilio Leto, Massimiliano Davoli, Patrizia Schiavone, Giuseppe Santostefano, Alessandra Costanzo, Sarah Felberbaum.