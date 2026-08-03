HomeTelevisioneSu Canale 5 il film “Chasing the Wind”
Televisione

Su Canale 5 il film “Chasing the Wind”

Redazione
di Redazione
Chasing the wind

Chasing the Wind” è il titolo del film diretto da Engin Erden in onda lunedì 3 agosto 2026 in prima serata su Canale 5, con Hande Erçel e Barış Arduç.

La trama del film Chasing the Wind

Aslı Mansoy è una brillante manager di città chiamata a concludere un’importante operazione aziendale.

Per riuscirci dovrà convincere Ege Yazıcı, erede dell’azienda di famiglia e appassionato surfista, a cedere un terreno strategico situato sulla costa dell’Egeo.

L’incontro tra due personalità agli antipodi si trasforma ben presto in un confronto destinato a cambiare le loro vite.

Il cast

Nel cast Hande Erçel, Barış Arduç, Barış Aytaç, Gözde Mutluer, Deniz Balkanlı, Olimpia Ahenk, Tuğrul Tülek, Ahmet Saraçoğlu, Şebnem Sönmez.

Mostre

Mostra di Bertozzi e Casoni a Genova

Formatisi a Faenza, Giampaolo Bertozzi e Stefano Dal Monte Casoni hanno lavorato assieme per oltre quarant’anni sulla tecnica della ceramica policroma, dando vita a...
Read more

“Oltre mare”, opere di illustratori in mostra a Chiavari

“Oltre mare”
Read more
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE