Su Rai1 il film “Teo e Zodì – Un cammello per amico”

Su Rai1, per il ciclo “Amici a 4 zampe”, mercoledì 5 agosto 2026 in prima serata va in onda il film di Éric Barbier dal titolo “Teo e Zodì – Un cammello per amico”.
La trama del film Teo e Zodì – Un cammello per amico
Un giovane nomade trova nel deserto un piccolo dromedario abbandonato.
In breve tempo i due si affezionano tantissimo l’uno all’altro.
Crescendo l’animale si rivela un corridore eccezionale, che potrebbe partecipare ad una importante gara di cammelli che si svolge ogni anno ad Abu Dhabi…
Il cast
Nel cast Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi, Anas El Baz.