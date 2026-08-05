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Su Rai1 il film “Teo e Zodì – Un cammello per amico”

Redazione
di Redazione
Teo e Zodì, un cammello per amico

Su Rai1, per il ciclo “Amici a 4 zampe”, mercoledì 5 agosto 2026 in prima serata va in onda il film di Éric Barbier dal titolo “Teo e Zodì – Un cammello per amico”.

La trama del film Teo e Zodì – Un cammello per amico

Un giovane nomade trova nel deserto un piccolo dromedario abbandonato.
In breve tempo i due si affezionano tantissimo l’uno all’altro.

Crescendo l’animale si rivela un corridore eccezionale, che potrebbe partecipare ad una importante gara di cammelli che si svolge ogni anno ad Abu Dhabi…

Il cast

Nel cast Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi, Anas El Baz.

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