TIM Summer Hits – Rai Premium – I cantanti della quarta puntata

Viene riproposto su Rai Premium, domenica 2 agosto 2026 in prima serata, il quarto appuntamento di TIM Summer Hits.

Conducono lo spettacolo Carlo Conti e Andrea Delogu.

Tanti gli artisti sul palco di Piazza del Popolo a Roma.

I cantanti

Ecco chi sono i cantanti di questa quarta puntata di TIM Summer Hits:

Aiello, Angelica Bove, Baby K, Chiello, Eddie Brock, Ermal Meta, Frah Quintale, Francesco Renga e Giusy Ferreri, Gaia, Gio Evan, Il Tre, Irama, Leo Gassmann, Levante, Lorenzo Salvetti, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e Colombre, Orietta Berti e Il Rosso, Paola Turci, Sal Da Vinci, Settembre, Trigno, Welo e Anna Tatangelo.