L’altro ‘900 – Rai5 ricorda Curzio Malaparte

A settant’anni dalla prima edizione del romanzo “La pelle“, Rai Cultura dedica a Curzio Malaparte l’ultima puntata della serie “L’altro ‘900”.

Il documentario va in onda su Rai5 lunedì 30 dicembre 2019 alle ore 21.15.

Parlano di lui Nicola Lagioia, Giordano Bruno Guerri e Liliana Cavani, che nella puntata ragionano intorno alla figura dello scrittore nato nel 1898 a Prato come Kurt Erich Suckert.

Malaparte viene riscoperto in anni recenti come uno degli autori più interessanti del Novecento.

“La pelle – dice la regista Liliana Cavani che dal romanzo trasse il film omonimo nel 1981 interpretato da Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale e Burt Lancaster – è un racconto in presa diretta tra le macerie di una città appena liberata. Qui la barbarie attraversa le strade, i vicoli, le storie dei singoli, vincitori, vinti e liberatori. Ma i napoletani, benché feriti, non si sentirono mai un popolo di vinti. L’antica dignità della città prevalse anche nelle situazioni più estreme e denigranti”.

Malaparte racconta tutto senza giudicare, mettendo in fila i fatti da vero cronista di rango.

Riscoperto e apprezzato in anni recenti anche da Milan Kundera, Malaparte appartiene di certo alla grande genealogia letteraria europea.

Dopo il documentario, alle ore 22.12 su Rai5 il film “Il Cristo proibito” – con Rina Morelli, Raf Vallone, Anna Maria Ferrero – per il quale Malaparte firmò il soggetto, sul tema della vendetta, la regia e persino le musiche.

La serie “L’altro ‘900” è firmata da Isabella Donfrancesco con la collaborazione di Alessandra Urbani e con la regia di Laura Vitali e Diego Magini.