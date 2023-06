La Scala dedica un libro a Riccardo Chailly

Riccardo Chailly – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Il Teatro alla Scala di Milano dedica un volume di saggi al suo Direttore Musicale Riccardo Chailly che ha compiuto 70 anni lo scorso febbraio.

Il libro, a cura di Franco Pulcini, ha per titolo “Riccardo Chailly alla Scala”.

Il volume, che copre in 223 pagine l’attività del Maestro alla Scala dal 1978 al 2023, è stato realizzato dall’Ufficio Edizioni del Teatro alla Scala.

Alla prefazione del Sovrintendente Dominique Meyer e all’introduzione del curatore Franco Pulcini seguono due saggi principali di Elisabetta Fava e Giorgio Pestelli dedicati rispettivamente all’attività del Maestro in ambito operistico e concertistico, insieme agli approfondimenti di Elvio Giudici sull’attività in video e in disco, di Raffaele Mellace sull’impegno nel campo della musica sacra e di Angelo Foletto sulla musica contemporanea. Conclude il volume una cronologia curata dal Responsabile dell’Archivio storico e artistico del Teatro Andrea Vitalini.