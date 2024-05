A Taurianova la presentazione del libro di Mirella Muià “La porta aperta dell’orizzonte”

Sarà presentato, mercoledì 29 maggio 2024 alle ore 18.00 nella Chiesa del Rosario di Taurianova, il libro autobiografico di Mirella Muià “La porta aperta dell’orizzonte. Storia di un lungo viaggio”, edito da Bit Culturali.

L’incontro rientra nell’ambito di “Taurianova Legge”, rassegna che fa parte del ricco pragramma di eventi di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024.

Dopo i saluti istituzionali, sono previsti gli interventi di don Mario Delpiano, sacerdote salesiano, e dell’autrice del libro.

Mirella Muià è nata a Siderno (RC). Emigrata a Genova con la sua famiglia, nei primi anni dell’infanzia, nel capoluogo ligure si è laureata in Lingue e letterature straniere. In Francia, dopo aver conseguito alla Sorbona il dottorato in Letteratura tedesca, nella prestigiosa università parigina si è dedicata alla ricerca. Dopo circa vent’anni ha lasciato la capitale francese per ritornare in Calabria. Attualmente vive a Gerace (RC) in un antico eremo, oggi chiamato “Eremo dell’Unità”.

Un cammino lungo e complesso che, dopo ben 25 anni di ateismo, ha condotto l’autrice a riaprire il dialogo con Dio e a compiere una scelta radicale consacrandosi monaca eremita.