Al via Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024

Taurianova – Biblioteca Comunale “Antonio Renda”

Con la riapertura della Biblioteca Comunale “Antonio Renda”, giovedì 16 maggio 2024 si è dato il via a Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024.

Dopo sette anni di chiusura, Taurianova ha, dunque, di nuovo attiva in una nuova sede, nello storico palazzo dell’ex municipio di Radicena, la propria biblioteca con oltre ventimila libri custoditi.

«La biblioteca è un luogo speciale: è tra le pagine dei libri che si trovano i veri strumenti per la trasformazione, il riscatto di cui oggi parliamo – ha dichiarato il Sindaco di Taurianova Rocco Biasi -. Ci siamo impegnati affinché questo spazio potesse essere dotato di infrastrutture moderne e accessibili, e vogliamo che diventi un luogo vivo e ricco di iniziative».

«Partire dalla riapertura della biblioteca – ha affermato Maria Fedele, Assessore alla Cultura e direttore artistico di Taurianova Capitale Italiana del Libro – significa iniziare il nostro percorso come comunità per colmare le disuguaglianze educative, una tematica chiave per noi. Così iniziamo a scrivere una nuova storia».

Dopo il taglio del nastro è stato il convegno sul contrasto alla povertà educativa a dare il via alla rassegna letteraria “Taurianova Legge”, uno degli eventi di punta del cartellone di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024.

La serata è proseguita con il concerto della Saverio Arlia Wind Orchestra del Conservatorio P.I. Tchaikovsky, diretta dal Maestro Cettina Nicolosi, e l’apertura della mostra di Maria Morgante, artista originaria di Rosarno che nella piegatura e nell’intaglio delle pagine dei libri ha individuato un modo esemplare di esprimere la propria creatività.