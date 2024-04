Alla Triennale di Milano una mostra dedicata ad Alessandro Mendini

Foto: Delfino Sisto Legnani – DSL Studio – © Triennale Milano

È dedicata ad Alessandro Mendini, architetto, designer e artista, la mostra che dal 13 aprile al 13 ottobre 2024 è aperta al pubblico nello spazio del Cubo di Triennale Milano.

L’esposizione, prodotta da Triennale Milano e Fondation Cartier pour l’art contemporain, in collaborazione con l’Archivio Alessandro Mendini, è curata da Fulvio Irace con progetto di allestimento di Pierre Charpin, designer che in più occasioni ha collaborato con Mendini.

Il percorso espositivo si articola in sei nuclei tematici: Identikit, dove viene esposta la serie degli autoritratti che, con tecniche e formati differenti, Mendini ha realizzato nel corso di tutta la sua vita; La sindrome di Gulliver, una successione di oggetti fuori scala, da quelli extralarge – come la Poltrona di Proust e la Petite Cathédrale, entrambe appartenenti alla collezione della Fondation Cartier, che accolgono in mostra il visitatore – alle riduzioni di formato di alcuni progetti realizzati per Alessi; Architetture, che presenta lavori architettonici dell’Atelier Mendini; Fragilismi, nucleo dedicato alla ricerca che ha portato al manifesto del “fragilismo”, disegnato da Mendini su invito della Fondation Cartier: un elogio della fragilità della terra in un mondo segnato dalle guerre e dalla violenza; Radical Melancholy, sezione dedicata agli anni del radical design, di cui Mendini fu uno dei principali teorici; Stanze, dove vengono presentate tre delle camere progettate da Mendini, ambienti immersivi in cui si accumulano citazioni, ricordi, sogni e incubi.

Nella sala cinema viene proiettato un documentario realizzato da Francesca Molteni che ripercorre la vita e l’opera di Alessandro Mendini.

La mostra, che ha per titolo “Io sono un drago. La vera storia di Alessandro Mendini”, è accompagnata da un catalogo edito da Electa.

Nell’Impluvium di Triennale, dal 16 aprile al 16 giugno 2024, viene presentata l’installazione What? A homage to Alessandro Mendini by Philippe Starck, ideata da Philippe Starck.