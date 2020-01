È dedicata al fotoreporter Mario Dondero la mostra fotografica allestita presso il nuovo spazio espositivo al Terminal Mario Dondero a Fermo, riaperto al pubblico dopo un lungo restauro e intitolato allo stesso fotografo.

L’esposizione, dal titolo “Mario Dondero. Le foto ritrovate. Inediti dall’archivio della vita”, resterà aperta al pubblico fino al primo marzo 2020.

La mostra intende dare una visione della vasta produzione inedita di Dondero e comprende circa 80 scatti scelti tra quelli che hanno segnato il suo percorso professionale, conosciuto soprattutto per i lavori in bianco e nero.

Sette le sezioni che rispecchiano ambiti di interesse (Africa, Artisti, Borse valori, Cuba, Irlanda, Scuola e Teatro), e una serie di celebri ritratti di alcuni personaggi fermani.

Una scelta di fotografie a colori di disegnatori e grafici arricchisce l’allestimento di questa mostra.

«Le foto, le mostre, seguono le mie passioni, le mie debolezze, i miei interessi e anche le richieste che, invecchiando, mi arrivano sempre più numerose – dichiara Mario Dondero -. Nel tempo ho imparato che vedere una mostra fatta con foto non scelte da me, curata da altri, può anche essere interessante. Succede come quando impaginano un tuo articolo su un giornale: tu porti un pacco di foto, loro selezionano, tu non condividi quelle scelte, ma alla fine ti accorgi che quella che per te era da scartare, che tu avevi trascurato, era proprio quella che ci voleva».

La mostra è organizzata dal Comune di Fermo in collaborazione con Regione Marche, la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Umbria e delle Marche, con la curatela della Fototeca Provinciale di Fermo e dell’Associazione Culturale “Altidona Belvedere”. L’organizzazione e la produzione sono della società Sistema Museo.