Giordana Angi a Sanremo con il brano “Come mia Madre”

Giordana Angi, la cantautrice italo-francese, sarà tra gli artisti protagonisti del prossimo Festival di Sanremo (4-8 febbraio 2020). Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo la Angi presenterà il brano inedito “Come mia Madre” di cui firma con Manuel Finotti testo e musica.

Giordana ha partecipato ad Amici (dove arriva in finale e riceve il premio della Critica assegnato dalle principali testate giornalistiche), ha pubblicato il suo primo album “Casa” ottenendo il disco d’Oro e, in chiusura dell’anno, ha pubblicato il suo secondo album “Voglio essere tua” che contiene il singolo certificato Oro “Stringimi più forte”.

“Voglio essere tua” ha regalato a Giordana Angi un grande risultato: è arrivato al primo posto della classifica di vendita degli album nel 2019 (fonte Fimi-GFK).

Il suo primo tour ha fatto registrare il tutto esaurito sia a Roma (Atlantico) che a Milano (Alcatraz) segnando in totale 13 tappe.

Giordana Angi il prossimo 23 maggio 2020 sarà al Palazzo dello Sport di Roma, prima tappa annunciata del suo prossimo tour.

Nata a Vannes in Bretagna nel gennaio 1994, Giordana si trasferisce successivamente in Italia (ad Aprilia) e passa la sua adolescenza tra Italia e Francia, periodo in cui inizia a coltivare la sua passione per la musica. Una passione che cresce con il tempo ma che già ad 11 anni le fa scrivere le sue prime canzoni.

Nel 2012 viene scelta per partecipare a Sanremo Giovani e passa direttamente dalla sua camera al palco dell’Ariston dove presenta il suo inedito “Incognita Poesia”.

Nel 2018 torna, questa volta da autrice, a Sanremo firmando il brano di Nina Zilli “Senza Appartenere”.

Nello stesso anno partecipa ai provini per Amici e inizia la sua avventura nel talent di Maria De Filippi.

Nel 2019 è stata coautrice di 4 brani dell’ultimo album di Tiziano Ferro “Accetto Miracoli”.