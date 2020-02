Marvin Gaye. What’s Going On – Rai5

“Marvin Gaye. What’s Going On” è il titolo del documentario in onda su Rai5 giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 23.20.

Un ritratto della vita di Marvin Gaye, raccontata dalla sua stessa voce con il contributo di amici, collaboratori, famigliari e immagini rare di repertorio.

Dagli esordi alla Motown, al tormentato rapporto col padre, il film narra luci e ombre di uno degli artisti più influenti.

Marvin Gaye è stato un artista che ha saputo incarnare la vera essenza della soul music; musica dell’anima, e nel suo caso, un’anima tormentata. Da un lato, il desiderio di purezza spirituale, e dall’altro, le tentazioni della carne.

La sua breve vita si è spezzata tragicamente nel giorno del suo 45° compleanno.

Marvin Gaye è stato un modello e uno spartiacque per molti altri artisti, segnando in maniera indelebile la storia del Soul e dell’R&B. Per il suo impegno, le sue lotte contro il sistema e il forte richiamo alle radici della musica afro-americana, da sempre detentrice di una funzione di denuncia dei soprusi e delle ingiustizie, è considerato uno degli artisti più importanti della sua era.