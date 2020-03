Katie Fforde: Un desiderio di famiglia, film su Rai Premium

Katie Fforde: Un desiderio di famiglia è un film diretto da Carlo Rola, con Ursula Karven e Marek Erhardt, in onda mercoledì 25 marzo 2020 alle ore 23.00 su Rai Premium.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo scritto da Katie Fforde mentre la sceneggiatura è stata rivista da Jorg Tensing.

Nel film viene raccontata la storia di un orfano che lotta con tutte le proprie forze per salvare la sua nuova famiglia allargata.

Un desiderio di famiglia – La trama

L’avvocatessa Alicia Charles (Ursula Karven) insieme ad un talentuoso musicista di nome Will (Marek Erhardt), hanno deciso di prendersi cura di un orfano di nome Linus (Nick Julius Schuck) il quale ha perso prematuramente entrambi i genitori.

Il bambino può contare su un ingente patrimonio di famiglia che viene gestito al meglio da Alicia.

Questa famiglia improvvisata rischia, però, di andare in mille pezzi, sotto gli occhi del bambino. Will inizia a frequentare Marilyn, la sua studentessa, mentre la sua carriera come musicista sembra finalmente a un punto di svolta; invece, Alicia è decisa a sposare il suo collega John.

Il bambino vuole che i suoi genitori adottivi rimangano uniti e cerca di fare il possibile per tenere la sua famiglia unita.

Una valida alleata per il bambino è la mamma di Alicia, Jackie (Judy Winter), che improvvisamente si presenta a casa della figlia nonostante negli ultimi anni ci sono stati diversi momenti di attrito tra loro.

Jackie sta attraversando un periodo molto complesso dal punto di vista economico per via di alcuni investimenti sbagliati eseguiti dal suo secondo marito ma ha come principale obiettivo quello di impedire il matrimonio con John, in quanto non vede in quest’ultimo l’uomo adatto per la figlia.

Insomma Jackie e il piccolo Linus si batteranno strenuamente per poter realizzare quel desiderio di famiglia.

Nel cast Ursula Karven, Marek Erhardt, Nick Julius Schuck, Christian Erdmann, Judy Winter, Sina Tkotsch, Dietrich Hollinderbäumer.