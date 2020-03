La gente che sta bene, un film con Claudio Bisio – Rai3

La gente che sta bene è il titolo del film di Francesco Patierno, Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Abatantuono e Jennipher Rodriguez, in onda su Rai3 venerdì 20 marzo 2020 alle ore 21.20.

La gente che sta bene – La trama

L’Avvocato Umberto Dorloni è uno che ce l’ha fatta e ormai non guarda più in faccia nessuno. Per lui crisi, tasse e precarietà sono solo un altro titolo di giornale. Quello che conta sono i ricevimenti, le interviste, il successo ad ogni costo. Ad un passo dal trionfo, però, quel mondo così perfetto inizia a sgretolarsi e a mostrare tutti i suoi risvolti oscuri.

Ma il nostro Avvocato non cederà tanto facilmente la sua fetta di paradiso. Ingaggerà una lotta sempre più frenetica per riconquistare il suo posto sulla vetta. Si troverà a colpire e a essere colpito, a tradire e a essere tradito in un percorso imprevedibile sull’orlo del precipizio che in una spirale davvero tragicomica, tra battute fuori luogo e donne fatali, squali e insidie, inganni e batoste, lo porterà alla scoperta di un nuovo se stesso.

“Si tratta di una commedia caustica e brillante che è ambientata ai nostri giorni in una Milano popolata da un’umanità alla ricerca disperata di un modo per stare a galla e che racconta con spietata ironia il ghigno di un uomo che giorno dopo giorno ha sempre meno motivi per ridere – afferma Claudio Bisio in una intervista -. Si tratta di Umberto Maria Dorloni, un avvocato d’affari che si muove tra Milano e Berlino, un narcisista, un mezzo bastardo che si aggira tra gli squali della nostra epoca di crisi economica, ma che ci sguazza e in qualche modo “cade sempre in piedi”. Continua a coltivare un ottimismo mal riposto, un cinico che licenzia col sorriso sulle labbra ma che a un certo punto viene a sua volta licenziato”.

Nel cast Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Abatantuono, Jennipher Rodriguez, Laura Baldi, Matteo Scalzo, Carlotta Giannone, Carlo Buccirosso.