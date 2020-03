The Ones Below – I nuovi vicini – Rai4

Per il ciclo cinematografico Thriller in Europe, dedicato alle più interessanti novità del genere dal continente europeo, mercoledì 18 marzo 2020 alle ore 21.20, va in onda su Rai4 il film The Ones Below – I nuovi vicini (2015).

Un thriller dalle atmosfere polanskiane diretto dall’inglese David Farr, alla sua prima regia, presentato al 66° Festival di Berlino.

The Ones Below – I nuovi vicini – La trama

Kate e Justin, da dieci anni insieme, aspettano il loro primo figlio. Nell’appartamento sotto al loro si trasferisce una nuova coppia, l’affascinante Theresa e l’inquietante Jon che stringono subito amicizia con la coppia di neo genitori. Con il passare del tempo Kate si convincerà che la nuova vicina ha piani diabolici riguardo suo figlio.

Il film vede come protagonisti Clémence Poésy, David Morrissey, Stephen Campbell Moore e Laura Birn.