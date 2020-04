“DOC. Nelle tue mani” – 9 aprile – Rai1 – La trama

Terzo appuntamento con la nuova serie televisiva DOC. Nelle tue mani e con il medico Andrea Fanti, interpetrato da Luca Argentero, che grande successo di pubblico e di critica sta riscuotendo in questi giorni.

Ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni tratta dai libri “Meno dodici” e “Pronto Soccorso” editi da Mondadori, la serie racconta la malattia come possibilità di nuova occasione, di cambiamento, di sfida.

I due episodi vanno in onda su Rai1 giovedì 9 aprile 2020 in prima serata.

Andrea Fanti (Luca Argentero), uno dei migliori primari di Medicina Interna, freddo, distante e per nulla empatico con i pazienti, a seguito di un colpo di pistola alla testa che gli porta via dodici anni di memoria, è costretto a tornare in ospedale paziente prima, aiutante degli specializzandi poi. Studente tra quelli che erano i suoi studenti. Ha perso ogni ricordo degli ultimi dodici anni, compreso quello più drammatico, la morte del figlio, che ha sgretolato la sua famiglia e lo ha reso duro e impassibile. L’amnesia non gli toglie il dolore dell’assenza del bambino, ma permette ad Andrea di decidere l’uomo e il medico che vuole essere. Contrariamente al passato, Fanti sceglierà la strada dell’empatia e dell’ascolto.

DOC. Nelle tue mani, gli episodi del 9 aprile 2020

Nel primo episodio dal titolo L’errore, Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che non sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione. Intanto, Alba è costretta ad affrontare il rancore che prova nei confronti di sua madre.

Nel secondo episodio intitolato Come eravamo, si torna indietro nel tempo. L’episodio speciale è infatti ambientato dieci anni prima. Andrea, ancora insieme alla famiglia e medico entusiasta, ha per la prima volta l’occasione di fare un salto di carriera. Tenere insieme tutto però non è semplice: la competizione con il suo collega Marco, in cui si trova improvvisamente coinvolto, rischia di fargli perdere di vista chi è veramente.

DOC. Nelle tue mani racconta in fondo che siamo tutti pazienti prima o poi e che il caso più importante che il protagonista di questa serie è costretto a risolvere è identico a quello che ognuno di noi affronta ogni giorno quando si domanda: chi sono davvero? qual è il mio posto?

Nel cast della serie DOC. Nelle tue mani Luca Argentero, Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Beatrice Grannò, Pia Lanciotti.

Una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, con la regia Jan Maria Michelini e Ciro Visco e, come autori del soggetto e supervisione alla sceneggiatura Francesco Arlanch e Viola Rispoli.