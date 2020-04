Mine Vaganti, su Rai Movie un film di Ferzan Ozpetek

Per il ciclo “Orgoglio italiano – Tutto il meglio del nostro cinema”, su Rai Movie, mercoledì 1 aprile 2020 alle ore 21.10, è in programma il film di Ferzan Ozpetek dal titolo “Mine vaganti“.

Mine Vaganti – La trama

Vincenzo e Stefania attendono il ritorno del figlio Tommaso coltivando il desiderio di una sua ascesa alla gestione del pastificio di famiglia. Quella di Tommaso, il figlio minore dei Cantone proprietari di un pastificio in Puglia, è una famiglia numerosa e stravagante. In casa c’è molta attesa per il suo ritorno: la nonna ribelle e intrappolata nel ricordo di un amore impossibile, la mamma Stefania, amorosa ma soffocata dalle convenzioni borghesi, il padre Vincenzo deluso nelle aspettative sui figli, la zia Luciana a dir poco eccentrica, la sorella Elena che rifugge un destino da casalinga, il fratello Antonio da affiancare nella nuova gestione del pastificio di famiglia.

Insieme a loro Alba, la cui strada incrocia professionalmente quella dei Cantone. Non mancano però sorprendenti rivelazioni e colpi di scena. Ed anche per questo il soggiorno di Tommaso dovrà protrarsi ben più a lungo del previsto…

«Per me la famiglia è quella classica e specie in questo film ho sentito la presenza e la forza del rapporto padre, madre e figli. Ci tengo però nello stesso tempo a considerare la famiglia degli amici e degli affetti sinceri al di là dei legami di sangue – afferma il regista Ferzan Ozpetek -. La scelta di Lecce risale alla mia prima visita della città, otto anni fa, e ne rimasi subito affascinato. In ogni caso per questo film io volevo il Sud con le sue particolarità, la classicità e le tradizioni. E Lecce ha una splendida atmosfera, dall’estetica dell’architettura agli ambienti naturali, al cibo eccellente, tutto un insieme di cose che da tempo mi spingevano a cercare laggiù la collocazione del mio film. E il risultato è stato meraviglioso, un’accoglienza straordinaria. Devo dire che dopo l’esperienza di Lecce mi sento più forte nell’affrontare la vita, sono entrate tante persone nuove nella mia esistenza, una serie di amici salentini che spero possano rimanere a lungo nella mia vita».

Nel cast del film Mine Vaganti: Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi, Ennio Fantastichini, Lunetta Savino, Ilaria Occhini, Elena Sofia Ricci, Bianca Nappi, Massimiliano Gallo, Daniele Pecci, Carolina Crescentini, Carmine Recano, Paola Minaccioni, Gianluca De Marchi, Mauro Bonaffini, Gea Martire, Giorgio Marchesi, Matteo Taranto, Giancarlo Montigelli, Crescenza Guarnieri, Emanuela Gabrieli.

Mine Vaganti – Guarda il trailer