The Who – The Kids Are Alright – Rai5

È dedicata al gruppo rock The Who, composto da Pete Townshend, Roger Daltrey, John Entwistle e Keith Moon, il documentario “The Who – The Kids Are Alright”, che Rai Cultura propone in versione restaurata e rimasterizzata, martedì 22 ottobre 2019 alle ore 22.54 su Rai5.

Distribuito in Italia nel 1979 con il titolo “Uragano Who”, il documentario ripercorre l’epopea del gruppo musicale inglese attraverso le migliori performance dal vivo, video promozionali, interviste e siparietti in talk show televisivi registrati tra il 1965 e il 1978.

L’obiettivo del regista Jeff Stein non è quello di girare un documentario lineare e cronologico sulla storia del gruppo, ma “una vera e propria pellicola rock”, in grado di trasmettere l’energia della band dentro e fuori il palco.

Alle esibizioni sono inframezzate interviste ai membri del gruppo, descrizioni del rapporto scherzoso e conflittuale di Pete Townshend con fan, ammiratori e critici, e lo stile di vita di Keith Moon.

Il film include anche l’ultima performance del compianto batterista Keith Moon, che ha segnato l’inesorabile disfacimento della band.