“Don Giovanni” di Mozart su Rai5

Teatro alla Scala di Milano © Teatro alla Scala

Su Rai5, mercoledì 13 maggio 2020 alle ore 10.00, viene trasmesso il capolavoro di Wolfgang Amadeus Mozart “Don Giovanni” andato in scena al Teatro alla Scala nel 2006.

Si tratta di un nuovo allestimento in coproduzione con la Staatsoper Unter den Linden, Berlin.

Sul podio il Maestro Gustavo Dudamel. La regia e le scene sono di Peter Mussbach, i costumi di Andrea Schmidt-Futterer, le luci di Alexander Koppelmann.

Sul palcoscenico tra gli interpreti il baritono Carlos Alvarez, il soprano Carmela Remigio, il mezzosoprano Monica Bacelli, il tenore Francesco Meli.

“Don Giovanni“, commissionato a Mozart dall’imperatore Giuseppe II, andò in scena la prima volta il 29 ottobre 1787 al Teatro degli Stati di Praga, dove il compositore salisburghese aveva ottenuto un grande successo con Le nozze di Figaro. Anche in questa occasione l’esito fu trionfale.

Per quest’opera, così come già avvenuto per Le nozze di Figaro, Mozart affidò il libretto a Lorenzo Da Ponte.

Søren Kierkegaard nel suo saggio “Don Giovanni. La musica di Mozart e l’eros” così definisce l’opera: “Don Giovanni è un lavoro senza macchia, di ininterrotta perfezione”.

Don Giovanni – Personaggi e interpreti

Don Giovanni: Carlos Alvarez;

Commendatore: Attila Jun;

Donna Anna: Carmela Remigio;

Don Ottavio: Francesco Meli;

Donna Elvira: Monica Bacelli;

Leporello: Ildebrando D’arcangelo;

Zerlina: Veronica Cangemi;

Masetto: Alex Esposito.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala. Maestro del Coro Bruno Casoni.

La regia televisiva è di Patrizia Carmine.