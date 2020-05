“Romeo e Giulietta” di Shakespeare su Rai5

Rai Cultura propone la tragedia di William Shakespeare “Romeo e Giulietta”.

La versione è quella diretta nel 1977 da Orazio Costa Giovangigli, registrata al Teatro Romano di Verona con la regia televisiva di Siro Marcellini.

Protagonisti sono Gabriele Lavia e Ottavia Piccolo.

Le scene e i costumi sono di Giacomo Calò Carducci e Dafne Ciarrocchi.

“Romeo e Giulietta” va in onda su Rai5 venerdì 15 maggio 2020 alle ore 15.23.

Romeo e Giulietta – La trama

I Capuleti e i Montecchi sono due famiglie veronesi divise da un odio antico.

Romeo, appartenente alla famiglia dei Montecchi, viene a conoscenza di una festa che si terrà nel palazzo della famiglia rivale.

Due suoi amici, per farlo distrarre dalla sofferenza provocata da un amore non corrisposto, convincono il giovane a partecipare con loro alla festa con una maschera.

Romeo durante la festa vede una giovane che non conosce e della quale si innamora. Solo dopo scopre l’identità dell’amata: Giulietta Capuleti. Ciò non scoraggia Romeo che intende ugualmente dichiararle il suo amore. Si reca, allora, di notte nel giardino di Giulietta, che affacciata dal balcone, ricambiando l’amore per Romeo, acconsente ad un matrimonio segreto.

Il giorno seguente con l’aiuto di Frate Lorenzo, che conta sull’amore dei due giovani perché termini l’inimicizia tra le due famiglie, Romeo e Giulietta si sposano.

Tebaldo, cugino di Giulietta, informato della presenza alla festa di un Montecchi, sfida a duello Romeo, il quale non accoglie la provocazione. Nella lite interviene un amico di Romeo, Mercuzio, che viene colpito a morte da Tebaldo. Romeo per vendicare l’amico uccide Tebaldo e per questo viene condannato dal Principe a lasciare Verona.

Il giovane trova rifugio presso Frate Lorenzo. Dopo essersi incontrato con Giulietta, all’alba parte per Mantova.

La famiglia della giovane, intanto, ha fissato la data del matrimonio tra lei e l’aristocratico Paride. Giulietta, allora, chiede aiuto a Frate Lorenzo. Questi le consegna un narcotico capace di produrre uno stato di morte apparente per quaranta ore. Il piano, infatti, prevede che Giulietta, una volta creduta morta, venga sepolta nella tomba di famiglia e che Romeo, avvisato, dopo il risveglio la porterà con sè a Mantova.

A Romeo, però, giunge la notizia che Giulietta è morta. Disperato il giovane si procura un veleno mortale con l’intento di togliersi la vita sulla tomba dell’amata. Romeo, giunto al sepolcro, dopo aver ucciso Paride, beve il veleno e muore.

Giulietta quando si risveglia, vedendo il corpo dello sposo privo di vita, si uccide anche lei.

Frate Lorenzo giunge sul luogo troppo tardi e non gli rimane che narrare il grande amore e la tragica fine dei due giovani. Le due famiglie unite nel dolore pongono fine alla loro inimicizia.