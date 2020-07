“Il cammino per Santiago”, film su Rai Movie

Su Rai Movie giovedì 16 luglio 2020 in prima serata va in onda il film “Il cammino per Santiago”, diretto da Emilio Estevez.

Martin Sheen interpreta Tom, un medico americano che si reca a St. Jean Pied de Port, in Francia, per recuperare il corpo del figlio Daniel (Emilio Estevez), morto durante una bufera sui Pirenei mentre percorreva a piedi il Cammino di Santiago, noto anche come la Via di San Giacomo.

Spinto da una profonda tristezza e dal desiderio di capire meglio il figlio ormai morto, Tom decide di intraprendere questo storico pellegrinaggio, lasciandosi alle spalle la sua vita californiana.

Con lo zaino del figlio in spalla ed una guida in mano, Tom si incammina lungo gli 800 chilometri di strada che si snodano fra i Pirenei francesi fino a Santiago de Compostela, nel nordovest della Spagna. Presto però si renderà conto di non essere solo in questo viaggio.

Lungo il Cammino Tom incontra, infatti, altri pellegrini che provengono da ogni parte del mondo, ognuno con i propri problemi e la speranza comune di dare un senso alla propria vita: un olandese (Yorick van Wageningen), un canadese (Deborah Kara Unger) ed uno scrittore irlandese (James Nesbitt).

Le difficoltà che i quattro incontrano lungo la via, non faranno altro che cementare il legame fra loro.

Nel cast del film “Il Cammino per Santiago“: Martin Sheen, Emilio Estevez, Deborah Kara Unger, Yorick Van Wageningen, James Nesbitt, Romy Baskerville, Renée Estevez, David Alexanian, William Holden, Spencer Garrett, Joe Torrenueva, Tchéky Karyo, Stéphane Dausse, Ángela Molina.