“La straniera” di Bellini su Rai5

Su Rai5 “La straniera“, melodramma in due atti di Vincenzo Bellini su libretto di Felice Romani.

Lo spettacolo, andato in scena nel 2019 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, va in onda martedì 13 settembre 2022 alle ore 10.00.

Sul podio il Maestro Fabio Luisi.

La regia è di Mateo Zoni. Le scene sono di Tonino Zera e Renzo Bellanca, i costumi di Stefano Ciammitti, le luci di Daniele Ciprì.

Ispirato al romanzo “L’Étrangère” (1825) di Charles-Victor Prévost d’Arlincourt, il melodramma vede protagonista l’infelice regina Agnese, abbandonata dal re di Francia per motivi politici e costretta a vivere sotto mentite spoglie lungo le sponde del lago di Montolino in Bretagna insieme al fratello Leopoldo. Della solitaria straniera, che s’aggira in incognito nella foresta suscitando timori e sospetti, s’innamora Arturo, conte di Ravenstel, nonostante sia già promesso a un’altra donna.

La straniera ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano il 14 febbraio 1829.

La straniera – Personaggi e interpreti

La Straniera: Salome Jicia;

Il signore di Montolino: Shuxin Li;

Isoletta: Laura Verrecchia;

Arturo: Dario Schmunck;

Il barone di Valdeburgo: Serban Vasile;

Il Priore degli Spedalieri: Adriano Gramigni;

Osburgo: Dave Monaco.

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino.

Maestro del Coro Lorenzo Fratini.

La regia televisiva è di Barbara Napolitano.