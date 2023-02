“Aida” all’Opera di Roma

Krassimira Stoyanova (Aida) – Foto: Fabrizio Sansoni – Teatro dell’Opera di Roma

Al Teatro dell’Opera di Roma da martedì 31 gennaio 2023 va in scena Aida di Giuseppe Verdi.

Sul podio il Maestro Michele Mariotti.

La regia e i movimenti coreografici sono di Davide Livermore.

Le scene sono di Giò Forma, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Antonio Castro, i video di D-Wok.

Aida – L’opera

- Advertisement -

Tra le opere in assoluto più amate di Giuseppe Verdi, Aida fu commissionata da Ismail Pascià, Viceré d’Egitto, per festeggiare l’apertura del Canale di Suez nel 1870. Composta su libretto di Antonio Ghislanzoni, l’opera fu rappresentata per la prima volta il 24 dicembre 1871 nella capitale d’Egitto. Sei settimane dopo, l’ 8 febbraio 1872, ebbe la sua prima esecuzione in Italia, alla Scala di Milano. La prima esecuzione al Teatro Costanzi di Roma risale all’ 8 ottobre 1881.

Aida – Personaggi e interpreti

Aida: Krassimira Stoyanova / Vittoria Yeo (2, 5, 11);

Radames: Gregory Kunde / Luciano Ganci (2, 5, 7, 11);

Amneris: Ekaterina Semenchuk / Irene Savignano (2, 5, 7, 11);

Amonasro: Vladimir Stoyanov;

Ramfis: Riccardo Zanellato;

Il Re: Giorgi Manoshvili;

La sacerdotessa: Veronica Marini;

Il messaggero: Carlo Bosi.

Orchestra e Coro dell’Opera di Roma.

Maestro del Coro Ciro Visco.

La prima è trasmessa in diretta da Radio3 Rai.

Le date

Dopo la “prima” di martedì 31 gennaio (ore 20), Aida sarà replicata giovedì 2 febbraio (ore 20), venerdì 3 (ore 20), domenica 5 (ore 16.30), martedì 7 (ore 20), giovedì 9 (ore 20), sabato 11 (ore 18) e domenica 12 (ore 16.30).