“La traviata” di Verdi al Teatro La Fenice di Venezia

Teatro La Fenice di Venezia © Michele Crosera

Al Teatro La Fenice di Venezia torna “La traviata” di Giuseppe Verdi, melodramma in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave.

Sul podio, a dirigere il ciclo di recite del capolavoro verdiano, in programma dal 10 settembre al 13 ottobre 2023, il Maestro Stefano Ranzani.

Dopo la prima di domenica 10 settembre 2023 alle ore 19.00, La traviata sarà in scena per altre nove repliche nei giorni 12, 14, 17, 20, 22, 24 settembre, 7, 11 e 13 ottobre 2023.

La traviata è un’opera legata a doppio filo al Teatro veneziano non solo perché andò in scena per la prima volta proprio lì, il 6 marzo 1853, ma anche perché fu questo titolo a inaugurare, nel novembre 2004, la prima stagione lirica della Fenice ricostruita.

Ispirata al dramma La Dame aux camélias di Alexandre Dumas figlio, La traviata sarà proposta nell’allestimento del regista canadese Robert Carsen, con le scene e i costumi di Patrick Kinmonth, la coreografia di Philippe Giraudeau e le luci di Robert Carsen e Peter Van Praet.

Il doppio cast di questo ciclo di recite vedrà protagonisti per i ruoli principali i soprani Rosa Feola e Claudia Pavone nel ruolo di Violetta Valéry, i tenori Piero Pretti e Giulio Pelligra nel ruolo di Alfredo e i baritoni Gabriele Viviani e Luca Grassi in quello di Giorgio Germont. Completano la compagnia di canto Valeria Girardello (Flora Bervoix), Valentina Corò (Annina), Cristiano Olivieri (Gastone), Armando Gabba (barone Douphol), Mattia Denti (dottor Grenvil), Matteo Ferrara (marchese d’Obigny).

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice.

Maestro del Coro Alfonso Caiani.

La traviata sarà proposta nella versione del 1854.