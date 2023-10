Madre Mirella Muià nel racconto di “TG2 Storie”

Su Rai2, nella puntata in onda sabato 14 ottobre 2023 alle ore 23.50, “Tg2 Storie” propone un servizio su Madre Mirella Muià, la monaca eremita che vive in Calabria, a Gerace, nell’Eremo dell’Unità. Una donna che ha compiuto scelte coraggiose che hanno dato senso alla sua vita e che oggi la rendono un sicuro ed autentico punto di riferimento.

Nata a Siderno (RC), è emigrata a Genova con i suoi genitori agli inizi degli anni Cinquanta. Nel capoluogo ligure si è laureata in Lingue e letterature straniere. Nel ‘71 è partita per Parigi, dove alla Sorbona, dopo aver conseguito il dottorato in Letteratura tedesca, si è dedicata alla ricerca fino al 1989. Ha poi lasciato la capitale francese per ritornare in Calabria, dove si è consacrata monaca eremita diocesana.

Nella stessa puntata del programma condotto da Alessandra Forte vengono proposti altri interessanti servizi. In occasione dell’ottantesimo anniversario del rastrellamento nel Ghetto di Roma, “Tg2 Storie” ripercorre quella drammatica giornata del 16 ottobre 1943, proponendo anche le testimonianze dei sopravvissuti.

Poi il ricordo delle vittime nella nuova guerra in Israele e la dedica del leader degli U2, Bono, ai ragazzi massacrati durante il rave al confine con Gaza.

A “Tg2 Storie” anche le prove di It Alert di Protezione Civile, l’intervista allo scrittore Ken Follett nella sua casa di Londra, il progetto comune di Università del Salento e Asl di Lecce contro il gioco d’azzardo e l’iniziativa a Terrasini, in Sicilia, degli chef stellati in favore dei malati affetti da patologie croniche intestinali.