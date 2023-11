Fidia, a Roma una mostra dedicata al grande scultore greco

Erma di Anacreonte. Da Roma, Trastevere Horti di Cesare. Marmo pentelico. Età adrianea. Roma, Musei Capitolini, Centrale Montemartini. Sezione III – Il Partenone e l’Atena Parthenos. © Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali

È dedicata a Fidia, il grande scultore greco dell’età classica, la mostra ospitata dal 24 novembre 2023 al 5 maggio 2024 presso i Musei Capitolini – Villa Caffarelli a Roma.

Un percorso straordinario nella vita, nella carriera e nel clima storico-culturale in cui operò lo scultore, attraverso una vasta selezione di oltre 100 opere – tra reperti archeologici, originali greci e repliche romane, dipinti, manoscritti, disegni, alcuni esposti per la prima volta.

L’esposizione inaugura un ciclo di cinque mostre, “I Grandi Maestri della Grecia Antica“, dirette a far conoscere al grande pubblico i principali protagonisti della scultura greca. Un ciclo tanto più significativo a Roma, città da cui provengono importantissime testimonianze dell’attività di Fidia e della sua riscoperta dal Rinascimento in poi, tramite le preziose copie romane di capolavori originali per la maggior parte andati perduti.

Il percorso espositivo è articolato in 6 sezioni: Il ritratto di Fidia; L’età di Fidia; Il Partenone e l’Atena Parthenos; Fidia fuori da Atene; L’eredità di Fidia; Opus Phidiae: Fidia oltre la fine del mondo antico.

Oltre ad opere provenienti dal Sistema Musei di Roma Capitale – Musei Capitolini, Centrale Montemartini, Museo di Scultura Antica Giovanni Barracco e Museo di Roma – e da importanti istituzioni italiane, come il Museo Archeologico di Bologna, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna, il Museo Archeologico di Napoli e l’Archivio Cambellotti, la mostra vanta prestiti provenienti da prestigiosi musei internazionali.

A supporto dei visitatori anche installazioni multimediali e contenuti digitali.

La mostra, accompagnata da un catalogo edito da «L’Erma» di Bretschneider, è promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed è curata da Claudio Parisi Presicce con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.