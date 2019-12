Il primo Natale, al cinema il film di Ficarra e Picone

Si intitola “Il primo Natale”, il nuovo film di Ficarra e Picone, che è nelle sale cinematografiche dal 12 dicembre 2019 per Medusa Film.

Prodotto da Attilio De Razza scritto dagli stessi Salvo Ficarra e Valentino Picone con Nicola Guaglianone e Fabrizio Testini, “Il primo Natale”, è il settimo film degli attori e registi palermitani.

La trama

A Palermo vive Salvo (Salvo Ficarra), un ladro di arte sacra, ateo convinto. A Roccadimezzo Sicula vive padre Valentino (Valentino Picone) un prete affascinato dalla potenza iconica del presepe. Due mondi, i loro, molto lontani ma che stanno per incontrarsi o meglio per scontrarsi, proprio alla vigilia delle festività natalizie: per magia, o per chissà quale altra ragione, Salvo e Valentino si ritroveranno, infatti, in un enorme presepe vivente.

È la Palestina dell’anno zero pochi giorni prima della nascita di Gesù…

I due si troveranno ad affrontare, quindi, un viaggio fantastico in un mondo lontano che li porterà soprattutto a conoscere sé stessi, i loro limiti ma

anche a riscoprire il loro coraggio di fronte al pericolo di un Erode (Massimo Popolizio) incattivito dalla notizia della nascita del Re dei Re.

Il direttore della fotografia è Daniele Ciprì, ai costumi Cristina Francioni, la scenografia è affidata a Francesco Frigeri.

Questo nuovo lungometraggio arriva dopo il grande successo de L’Ora Legale, uscito a gennaio 2017.

Scheda film

Titolo: Il primo Natale

Regia: Salvo Ficarra e Valentino Picone

Cast: Salvo Ficarra, Valentino Picone, Massimo Popolizio, Roberta Mattei, Giacomo Mattia, Giovanna Marchetti

Durata: 100 minuti

Genere: Commedia

Distribuzione: Medusa Film

Data di uscita: 12 dicembre 2019

Il primo Natale – Guarda il trailer