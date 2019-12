Rai Cultura propone il documentario “Auguri di Natale in musica: il Teatro dell’Opera di Roma alla Corte dei conti”, di Bruna Bertani con la regia di Roberto Senzani, in onda su Rai5 sabato 21 dicembre 2019 alle ore 21.17 e in replica su Rai3 domenica 29 dicembre.

Il documentario, con il contributo del Presidente Angelo Buscema, racconta la funzione della Corte dei conti, la sua storia, i suoi luoghi.

L’alto magistrato sottolinea l’importanza di avvicinare, grazie a eventi culturali, la gente e in particolare i giovani alle istituzioni dello Stato con un linguaggio, quello della musica, capace di accendere fiducia e speranze.

Il concerto dedicato ai “Carmina Burana” nella versione di Carl Orff, per soli 2 pianoforti, percussioni, coro e voci bianche, è intervallato dalle parole del Presidente Buscema che fa da guida nei luoghi deputati alle funzioni della Corte e che per questa occasione si trasformano in sala da concerto.

Quasi una guida all’ascolto, i commenti incisivi del musicologo Giovanni Bietti, partitura alla mano, fanno da contrappunto a quelli del direttore Roberto Gabbiani, e spiegano il linguaggio dei “Carmina”, le differenze tra la versione orchestrale e questa quasi cameristica, gli elementi di divertimento, festa e allegria esaltati da questa versione a differenza delle ombre drammatiche che caratterizzano la versione orchestrale, composta tra il ‘33 e il ‘35 in una Germania.

Gli elementi quasi esclusivamente percussivi della partitura (pianoforti compresi) e i testi dei clerici vagantes, corpus fondamentale dei “Carmina”, realizzano quell’ingrediente di allegrezza e libertà che si respira nelle note di questa versione scelta come veicolo di auguri per Natale.

L’intervento, quasi un cameo, di ciascuno dei tre solisti, la soprano Daniela Cappiello, il baritono Benjamin Cho, e il controtenore Luigi Schifano, completa la visione e l’ascolto.