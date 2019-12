Concerto del Natale 2017 – Rai5

Rai Cultura, per lo spazio “Sabato classica”, propone il Concerto del Natale 2017 dal Teatro alla Scala, in onda su Rai5 sabato 21 dicembre 2019 alle ore 19.24.

Giovanni Antonini dirige Coro e Orchestra della Scala.

Nel programma, l’Ouverture di Lucio Silla, l’Exsultate, Jubilate e la Messa in do minore con i solisti Brenda Rae, Roberta Invernizzi, Francesco Demuro e Michele Pertusi.

Il concerto mozartiano ha una forte connotazione milanese: l’Ouverture di Lucio Silla fu composta da Mozart per il Regio Ducal Teatro di Milano nel 1772.

Il mottetto Exsultate, Jubilate risale al medesimo soggiorno milanese e fu scritto per il castrato Venanzio Rauzzini che nel Silla interpretava Cecilio.

A chiudere la serata la Messa in do minore, significativo ritorno di Mozart alla musica sacra nella piena maturità.

Questa Messa, composta come voto per la guarigione della futura moglie Costanze, non sarà mai completata dall’autore, ma resta ciononostante un punto di riferimento e un apice del genere sacro nel Settecento.