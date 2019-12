Il matrimonio che vorrei, un film con Meryl Streep – Rai Movie

Il matrimonio che vorrei è il titolo del film di David Frankel, con Meryl Streep, Tommy Lee Jones e Steve Carell, in onda su Rai Movie giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 22.45.

Il matrimonio che vorrei – La trama

Kay (Meryl Streep) e Arnold (Tommy Lee Jones) sono una coppia solida, ma decine d’anni di matrimonio hanno lasciato in Kay il desiderio di ravvivare un pò le cose e di ritrovare intimità con il marito. Quando viene a sapere dell’esistenza di un rinomato terapauta di coppia (Steve Carell) nella cittadina di Great Hope Springs, Kay cerca di persuadere il suo scettico marito, un uomo schivo e abitudinario, a salire su un aereo per andare a trascorrere una settimana intensiva di terapia di coppia. Già solo convincere il testardo Arnold a sperimentare questo singolare “ritiro” è un’impresa, ma la vera sfida per entrambi arriverà quando cercheranno di liberarsi delle loro inibizioni e di riaccendere la scintilla che li aveva fatti innamorare al loro primo incontro.

«I film di David toccano corde profonde nel pubblico perché la commedia nasce organicamente da ogni personaggio – afferma il produttore Nathan Kahane -. Lui non forza niente – lascia che gli attori trovino momenti autenticamente buffi, e li incoraggia a trovare la verità in questi momenti. Quando la chimica fra gli attori è reale, il pubblico si riconosce nel dialogo, ed è lì che nasce la grande commedia».

«Ho riflettuto sul matrimonio e sul modo in cui le persone mantengono viva la passione nei matrimoni di lunga durata – dice Vanessa Taylor l’autrice della sceneggiatura -. Ho fatto delle letture su questi temi e sul counseling matrimoniale. E ho cominciato a pensare: come fai a riaccendere la scintilla se quella scintilla non era poi tanto viva nemmeno all’inizio?».