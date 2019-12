Marito a tre piani – Rai Movie

Su Rai Movie tre prime serate firmate Bollywood. Il cinema asiatico irromperà nel palinsesto natalizio portando una ventata di allegria e buon umore grazie alle appassionate storie narrate, le coreografie e le travolgenti musiche caratteristiche della Hollywood di Bombay.

Marito a tre piani

Si inizia mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 21.10 con il film “Marito a tre piani“, in prima visione, una commedia degli equivoci in cui un giovane ragazzo sposa segretamente tre mogli.

Con le sue tre diverse identità (Shiv, Ram e Kishan), un uomo è riuscito a sposare tre diverse ragazze a cui ha prestato aiuto. Juhi, Simran e Anjali vivono tutte nello stesso palazzo in piani diversi ma non hanno idea di come condividano lo stesso marito. La situazione precipita però con l’entrata in scena Deepika, colei che l’uomo ama realmente.

Quando parla il cuore

Mercoledì 25 dicembre “Quando parla il cuore” è la storia di Shasi, un’affabile casalinga trasferitasi nel Regno Unito che sopporta le intemperanze di marito e figlia perché non conosce bene la lingua. Ma troverà il modo di correre ai ripari.

Bang Bang

Mercoledì 1 gennaio, un frenetico racconto d’amore e d’avventura con spari, inseguimenti e identità misteriose: è il film “Bang Bang” di Siddharth Anand.